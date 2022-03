FOTO – Correa fiducioso: «Bello ritrovare la vittoria, ora sprint finale!»

Correa ieri in Inter-Salernitana ha avuto la chance di subentrare a partita in corso ritrovando la fiducia dell’allenatore e soprattutto minuti nelle gambe. Ecco il suo messaggio pubblicato sui social dopo la vittoria di San Siro.

FIDUCIOSO – In Inter-Salernitana c’è stato spazio anche per Joaquin Correa, l’argentino è tornato a tutti gli effetti a disposizione di Simone Inzaghi trovando anche minuti nelle gambe nel corso della sfida di San Siro. L’argentino adesso vuole riscattare la stagione, ed è fiducioso: «Bello ritrovare la vittoria, Adesso tutti insieme per lo sprint finale. Forza Inter».

Di seguito il post pubblicato su Instagram