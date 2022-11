FOTO – Correa esulta, l’Argentina lo chiama per il Mondiale! Il Tucu felice

Correa ce l’ha fatta e andrà ai Mondiali in Qatar con l’Argentina (vedi articolo). Il Tucu ha vinto il ballottaggio con Angel Correa e dunque prenderà parte a questa inedita Coppa del Mondo invernale. Il numero 11 dell’Inter festeggia nelle Instagram Stories con la maglia albiceleste

QUASI AL GONG – Joaquin Correa era tra i nomi in dubbio del Commissario Tecnico argentino, Lionel Scaloni. Il rischio di non andare al Mondiale in Qatar è stato concreto ma ormai è solo un brutto ricordo: il Tucu ha strappato la convocazione e andrà ai Mondiali insieme all’altro argentino dell’Inter, Lautaro Martinez. Correa non può che festeggiare la chiamata della sua Nazionale con mano al cielo e maglia albiceleste: l’orgoglio è tanto, la gioia pure.

Questa l’esultanza dell’argentino su Instagram.