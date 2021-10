FOTO – Correa, botta e risposta vincente con Vidal: «Non perdiamo mai!»

Correa non ha ancora ingranato nella sua avventura all’Inter, ma in allenamento lavora per invertire la tendenza. Sui propri social, l’argentino mostra un’ottima intesa con Vidal.

CHE INTESA – Dopo l’esordio da standing ovation contro il Verona, per Joaquin Correa è iniziato un periodo piuttosto complicato all’Inter, tra problemi fisici e scarso rendimento in campo. L’obiettivo ora è cancellare le ultime settimane e ripartire da zero. Per farlo, l’attaccante spinge in allenamento e punta a dimostrare tutto il suo valore già dal prossimo match contro l’Udinese, in programma domenica (vedi articolo). Sui social, arriva anche un simpatico siparietto tra l’argentino e Arturo Vidal. Il centrocampista cileno aveva postato una foto dell’allenamento odierno con scritto: “Con mio fratello”. La risposta di Correa non si è fatta attendere. Il classe ’94 ha commentato: “Non perdiamo mai, fratello!”. Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Joaquin Correa