FOTO – Coronavirus, Candreva e il messaggio di speranza: “Torneremo”

Antonio Candreva, esterno dell’Inter, ha postato un messaggio di speranza per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus e il ritorno in campo

POST – Nel post pubblicato su Instagram, Antonio Candreva, esterno dell’Inter, ha inserito un’immagine che lo vede esultare per un gol con addosso la maglia nerazzurra. Ma soprattutto il giocatore ha scritto una sola parola, ma molto importante come didascalia: “Torneremo“. Chiaro il riferimento all’emergenza Coronavirus e al ritorno di tutti alla vita normale che per lui è quella di giocare sul rettangolo verde difendendo i colori nerazzurri.