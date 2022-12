FOTO – Cordoba con 3 ex Inter al Al-Bayt Stadium per Francia-Marocco

Ivan Cordoba, ex difensore dell’Inter, ha pubblicato una foto, in cui si trova al Al-Bayt Stadium per Francia-Marocco con 3 ex nerazzurri e altri ex grandi giocatori.

POST – A seguire la foto condivisa su Instagram da Ivan Cordoba, ex difensore dell’Inter, in cui sono presenti anche tre ex nerazzurri, Juan Sebastian Veron, Diego Milito e David Suazo, e altri grandi giocatori. L’immagine in questione è stata scattata al Al-Bayt Stadium in occasione della semifinale dei Mondiali, Francia-Marocco.

Fonte: Instagram Ivan Cordoba