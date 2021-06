FOTO − Conte sul tappeto: «Giorno di allenamento»

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter e attualmente senza una squadra da allenare, prova a mantenersi in forma. Sul suo profilo Instagram, una foto del tecnico leccese sul tapis roulant

ALLENAMENTO − Antonio Conte, ex ormai allenatore dell’Inter, cerca di tenersi in forma correndo sul tapis roulant. Il tecnico leccese, a meno di clamorose sorprese, si concederà una sorta di anno sabbatico in vista di una nuova prossima avventura. L’ex allenatore nerazzurro, vincitore dell’ultima Serie A 2020/21, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo vede correre sul tappeto con tanto di didascalia: «Giorno di allenamento».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)