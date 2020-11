FOTO – Conte porta i tifosi dietro le quinte dell’Inter

Antonio Conte Inter

Antonio Conte porta i tifosi dell’Inter dietro le quinte del club nerazzurro. Ecco le foto e i video che lo raffigurano all’interno del magazzino della società, durante la fase di preparazione delle divise da gioco.

ORGOGLIO – Antonio Conte dimostra ancora una volta di essere pienamente inserito nel mondo Inter. Il tecnico approfitta di questi ultimi giorni di pausa delle nazionali per portare i tifosi nerazzurri dietro le quinte. In attesa di riabbracciare tutti i suoi giocatori per preparare la partita al Torino, il mister si diverte assieme agli altri membri dello staff del club. E così possiamo vederlo aggirarsi all’interno del magazzino Inter, lì dove lo staff predispone tutte le maglie da gioco dei beniamini dei tifosi. Conte non si esime dal ringraziare tutti i lavoratori per il loro prezioso contributo: “Dietro le quinte… Grandi Uomini sempre al lavoro! 💪 Behind the scenes… Great Men always hard at work! 💪“. Di seguito si può vedere la foto del mister tra le maglie nerazzurre, oltre al video pubblicato da Conte stesso.