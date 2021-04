FOTO – Conte fa gli auguri a Marcello Lippi: «Buon compleanno, Mister!»

Conte calcisticamente deve molto – se non tutto – a Lippi, suo allenatore alla Juventus e probabilmente principale modello di riferimento in panchina. Anche nelle difficili scelte prese finora. E la foto scelta per fargli gli auguri di buon compleanno sintetizza benissimo il sentimento reciproco

AUGURI MISTER – Oggi Marcello Lippi compie 73 anni, essendo nato il 12 aprile 1948. Per l’occasione anche Antonio Conte, suo calciatore ai tempi della Juventus, fa gli auguri pubblicamente al “suo” mister: “Buon compleanno, Mister!”. Quel Lippi con cui condivide la storia sulla panchina bianconera, della Nazionale Italiana e ora anche all’Inter. Ma con ben altri risultati, soprattutto a Milano (si spera…). Di seguito il post con tanto di foto pubblicato da Conte su Instagram.