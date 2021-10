FOTO – Cile, Vidal carico: «Andiamo all’inferno e lasciamo la vita»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, è carico in vista della partita che vedrà il “suo” Cile sfidare il Venezuela: il suo post.

POST – Domani notte, alle 2 ora italiana, Cile e Venezuela scenderanno in campo per sfidarsi. Si tratta di un’importante partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Una gara a cui tiene molto Arturo Vidal, come conferma il post del centrocampista dell’Inter pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nel contenuto in questione è scritta la seguente didascalia. “Ultimo allenamento prima della finale contro il Venezuela 🇻🇪 💪🏽🇨🇱 andiamo all’inferno, domani lasciamo la vita e continuiamo a sognare!!! 💪🏽🇨🇱🙏🏽❤️👑👌🔥🇨🇱“.

Fonte: Instagram Arturo Vidal