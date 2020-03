FOTO – Candreva: “Stiamo a casa, unico modo! Torneremo a sorridere”

Candreva ha dedicato un post su Instagram alla delicata situazione in tutta Italia per il Coronavirus. L’esterno destro dell’Inter si è unito agli appelli delle ultime ore in merito alle misure da rispettare

APPELLO – Così Antonio Candreva: “È un periodo difficile ed impegnativo per tutto il paese. L’unico modo per aiutare noi stessi, i medici e tutti gli infermieri che stanno dando anima e cuore per combattere questo virus è quello di stare in casa e seguire con attenzione le disposizioni governative. Stiamo a casa, state a casa… solo così torneremo presto a sorridere e ad ammirare arcobaleni”. Di seguito il post del numero 87 dell’Inter con tanto di foto in allegato insieme alla sua compagna.