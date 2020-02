FOTO – Candreva punta Lazio-Inter: “Al lavoro con la testa a domenica”

Condividi questo articolo

Antonio Candreva punta Lazio-Inter. Il centrocampista, ex dei biancocelesti, tramite il suo profilo Instagram suona la carica in vista della sfida di domenica sera. La partita sarà un crocevia fondamentale per la stagione nerazzurra.

CARICA – Antonio Candreva suona la carica. L’esterno nerazzurro, al lavoro agli ordini di Antonio Conte, tramite una foto sul suo profilo Instagram, si mostra concentrato in vista della sfida di domenica sera. La partita con la Lazio sarà una tappa fondamentale nella corsa scudetto per la squadra nerazzurra. Ecco le sue parole: “Al lavoro con la testa a domenica”.