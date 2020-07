FOTO – Candreva gioisce per lo scatto in...

FOTO – Candreva gioisce per lo scatto in classifica: “Bel passo in avanti!”

Condividi questo articolo

Candreva su Instagram non può che gioire per la vittoria dell’Inter contro il Torino che permette inoltre di fare uno scatto in classifica, agganciando la Lazio al secondo posto. Di seguito il suo post

PASSO IN AVANTI – Antonio Candreva è felicissimo per l’importante vittoria dell’Inter contro il Torino, con conseguente scatto in classifica: “Vittoria importante e bel passo in avanti… Grandi ragazzi!”, scrive l’esterno su Instagram.