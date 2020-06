FOTO – Candreva al lavoro in vista della “prossima fermata” dell’Inter

Dopo il deludente pareggio per 3-3 contro il Sassuolo a San Siro, per l’Inter è già tempo di guardare a domenica, quando allo stadio Ennio Tardini i nerazzurri affronteranno il Parma. Proprio in vista della partita, Antonio Candreva ha pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram” una foto della sua preparazione.

PROSSIMA FERMATA – Nemmeno il tempo di pensare alla delusione del pareggio contro il Sassuolo, che è già ora di preparare la prossima partita, quella di domenica allo stadio Tardini contro il Parma di Roberto D’Aversa (gialloblu impegnati oggi in una seduta mattutina di allenamento). Antonio Candreva, che mercoledì è entrato solo nel turbolento finale di gara, ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram”, impegnato a prepararsi duramente in vista di una partita che diventa già fondamentale per voltare subito pagina e trovare tre punti preziosi anche e soprattutto per difendere il terzo posto in classifica. “Prossima fermata”, queste le parole usate dall’esterno destro. Una fermata che l’Inter non deve saltare.