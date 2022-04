FOTO – Cambiasso, serata evento sull’Inter con un ritrovo speciale

Cambiasso ha partecipato a una cena per i sessant’anni dell’Inter Club Gallarate, che si è svolta ieri sera. Stamattina, l’ex centrocampista argentino ha pubblicato una foto con un ritrovo particolare.

DI NUOVO ASSIEME – Esteban Cambiasso ritrova la persona che lo ha portato all’Inter: Massimo Moratti. Fu lui, da presidente, a ingaggiarlo nell’estate del 2004 a parametro zero dal Real Madrid, per un’esperienza durata dieci anni. Ieri sera entrambi hanno partecipato alla cena sociale per i sessant’anni dell’Inter Club Gallarate, come ospiti d’onore.

“Throwback Thursday… da ieri”, il messaggio scelto da Cambiasso nel pubblicare su Instagram la foto che lo ritrae assieme a Moratti.