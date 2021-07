FOTO – Cambiasso: «Italia Campione d’Europa! Complimenti a Mancini»

Cambiasso era presente ieri a Wembley e ha assistito al successo dell’Italia che si è laureata Campione d’Europa battendo l’Inghilterra. L’ex centrocampista nerazzurro si è complimentato con la Nazionale Azzurra e con il CT Mancini, suo allenatore ai tempi dell’Inter.

GRANDE MANCIO – Esteban Cambiasso arriva all’Inter nel 2004/05, lo stesso anno in cui sulla panchina nerazzurra si siede Roberto Mancini. I due iniziano un percorso insieme che li porta a vincere 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. L’ex centrocampista argentino era in tribuna a Wembley e ha visto con i propri occhi l’Italia battere l’Inghilterra ai calci di rigore. Sul proprio account Instagram, Cambiasso ha voluto fare i complimenti agli Azzurri e in particolar modo al Commissario Tecnico: «Italia Campione d’Europa! Complimenti a tutti i ragazzi e soprattutto a Roberto Mancini». Queste parole accompagnano la foto del gruppo azzurro che esulta davanti ai propri tifosi. Immagine immortalata dallo stesso Cambiasso. Nelle storie El Cuchu ha anche pubblicato il video della premiazione. Di seguito il post dal suo account Instagram.

