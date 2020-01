FOTO – Cambiasso con Zanetti e Milito: “Grigliata in famiglia… Inter!”

Cambiasso si trova in Argentina per gli ultimi giorni di feste. Il Cuchu ne ha approfittato per incontrare i grandi amici ed ex compagni Zanetti e Milito sottolineando la Reunion in salsa Inter sul proprio account Instagram

TRIO NERAZZURRO – Esteban Cambiasso, Diego Milito e Javier Zanetti. Tre indimenticabili protagonisti dell’Inter del Triplete che non perdono occasione per rivedersi in patria. I tre argentini si sono ritrovati con le rispettive consorti per riproporre il celebre ‘clan dell’asado‘ come ai vecchi tempi ad Appiano Gentile. “Grigliata in famiglia… Interista“. Di seguito il post dell’ex numero 19 nerazzurro.