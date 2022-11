FOTO − Calhanoglu vince con la Turchia e ringrazia: «Impegno e cuore»

Calhanoglu ha vinto con la sua Turchia in amichevole contro la Scozia (vedi articolo). In campo anche il centrocampista dell’Inter che a fine gara ha voluto ringraziare tifosi e compagni di squadra

IL MESSAGGIO − Hakan Calhanoglu continua con il suo ottimo rendimento. Dopo aver chiuso con un successo con la maglia dell’Inter, ha iniziato anche con una vittoria la prima delle due amichevoli che la Turchia giocherà in questo novembre. Contro la Scozia è finita 2-1. Sabato, la nazionale di Hakan sarà impegnata contro la Repubblica Ceca. Intanto su Instagram, il centrocampista ha voluto ringraziare tifosi e compagni per il supporto e l’impegno. Le sue parole: «Grazie alla gente di Diyarbakır per il loro sostegno. Grazie all’impegno e al cuore di tutti i miei compagni di squadra».

Ultimo impegno con la propria Nazionale e poi due settimane di stop per ritornare con l’Inter ad inizio dicembre.