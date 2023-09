FOTO – Calhanoglu, un traguardo con l’Inter: «Amato ogni secondo!»

Calhanoglu, dopo lo stop forzato contro la Real Sociedad in Champions League, è ritornato in campo dal 1′ contro l’Empoli conquistando tre punti importanti. Il turco celebra anche un importante traguardo in maglia nerazzurra e su Instagram dichiara amore

STORIA D’AMORE – Hakan Calhanoglu è tornato in campo dopo lo stop per infortunio in occasione della prima partita di Champions League contro la Real Sociedad. Il turco, autore di una buonissima prestazione, celebra anche un importante traguardo in maglia nerazzurra, ovvero 100 presenze. Su Instagram una vera e propria dichiarazione: “Amandone ogni secondo”, scrive l’ex Milan.

E la storia continua…