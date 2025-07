FOTO – Calhanoglu torna ad Appiano: «Ci siamo ancora!»

Hakan Calhanoglu ha spento definitivamente le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane. Il giocatore rimarrà ancora all’Inter e apre la stagione con un post su Instagram.

STORIA FINITA – Queste due parole possono sembrare fuorvianti, ma sono le migliori per descrivere questo momento. Tutti volevano la fine della storia infinita descritta nelle ultime settimane, sia che andasse negativamente o positivamente. Hakan Calhanoglu ha preferito prendere la via più semplice e rimarrà così in maglia nerazzurra. Il turco, dopo il suo agente Stipic, ha confermato che vestirà la divisa dell’Inter anche il prossimo anno. Il centrocampista è rimasto in vacanza dopo il Mondiale per Club a cui non ha potuto partecipare per l’ultimo infortunio muscolare. In Turchia il giocatore ha presenziato alcuni eventi che hanno lasciato parlare e non poco. Stavolta però Calhanoglu ha preso posizione chiaramente e ai microfoni dei giornalisti non ha lasciato dubbi sul suo futuro.

ALLENAMENTI – Ad Appiano Gentile sono tornati oggi in tanti: Benjamin Pavard, Piotr Zielinski, Yann Bisseck e anche Ange-Yoan Bonny che è rimasto in palestra. Tutti si sono allenati in solitaria cominciando a preparare il ritorno in gruppo del 26 luglio. Calhanoglu è stato tra questi e ha pubblicato una foto.

Il giocatore ha scritto: «Ci siamo ancora!»