FOTO – Calhanoglu spinge in allenamento con la Turchia dopo Milan-Inter

Calhanoglu, dopo la grande prestazione nel derby, è pronto a ripetersi anche in nazionale. Sui propri social, il centrocampista dell’Inter ha postato una foto mentre si allena sorridente.

TUTTO OK – Hakan Calhanoglu ha vissuto una serie di giornate infuocate prima e dopo il derby. Il centrocampista ha sfoderato una prestazione da incorniciare proprio contro il Milan, la sua ex squadra, facendo infuriare i tifosi rossoneri con la sua esultanza dopo il rigore trasformato. Sui social ha anche rincarato la dose, dimostrando di farsi scivolare addosso tutte le critiche ricevute nel post-partita (vedi articolo). Ora il classe ’94 è impegnato con la Turchia in vista dei match di Qualificazioni Mondiali contro Gibilterra e Montenegro. Attraverso il proprio account Instagram, il numero venti dell’Inter si è mostrato sorridente mentre si allena in palestra con la maglia della propria nazionale. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu