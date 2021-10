FOTO – Calhanoglu soddisfatto dopo Inter-Udinese: «Vittoria importante!»

Calhanoglu è partito titolare nel successo dell’Inter contro l’Udinese a San Siro (vedi articolo). Attraverso i propri social, il centrocampista turco ha commentato il match dei nerazzurri.

AVANTI! – Piccoli segnali di ripresa per Hakan Calhanoglu. Dopo diverse prestazioni sottotono, nelle ultime uscite il centrocampista ha offerto prestazioni sempre più convincenti e il suo inserimento tattico nella formazione di Simone Inzaghi sembra procedere bene. Anche oggi contro l’Udinese il classe ’94 ha mostrato buoni spunti in fase offensiva e molta applicazione nella fase di non possesso. Sul proprio account Instagram è arrivato il suo commento per questo successo dell’Inter: “Vittoria importante, avanti così!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu