FOTO – Calhanoglu si gode la sosta: il turco presente alla Fashion week

Hakan Calhanoglu prosegue il lavoro di recupero dopo l’infortunio. Oltre al lavoro fisico per tornare al top della condizione e a disposizione di Simone Inzaghi, si gode la pausa per la Nazionali. Il turco, come postato su Instagram, oggi era presente alla Fashion Week in corso a Milano.

LAVORO E RELAX – Hakan Calhanoglu, non partito per la Turchia, è a Milano per recuperare dall’infortunio accusato prima del match contro l’Udinese. Il turco sta lavorando per essere a disposizione di Inzaghi dopo la sosta (qui gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni). Intanto però, il numero 20 nerazzurro ha approfittato del momento per svagarsi. Calhanoglu ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae alla Fashion Week di Milano insieme alla compagna.

Il turco, tra lavoro e relax, ricarica le pile. Di seguito la foto pubblicata sul suo account Instagram.