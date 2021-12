FOTO – Calhanoglu show, cresce l’amore verso i tifosi dell’Inter

Calhanoglu sempre più al centro dell’Inter, prestazione dopo prestazione. Sui propri social, il centrocampista certifica l’amore che sta sbocciando tra lui e i tifosi nerazzurri.

ON FIRE – Hakan Calhanoglu, dopo un avvio pieno di alti e bassi, si sta prendendo l’Inter e sta diventando uno dei beniamini dei tifosi interisti. Il modo in cui lotta anche in fase di non possesso, abbinando qualità e quantità anche nel recupero palla, lo rendono uno degli uomini più preziosi a disposizione di Simone Inzaghi. Attraverso il proprio profilo Twitter, il centrocampista turco dimostra tutto il suo amore per i colori nerazzurri postando una foto della sua esultanza sotto lo spicchio di tifosi arrivati a Roma per sostenere l’Inter contro i giallorossi (vedi approfondimento). Le prestazioni in campo stanno ripagando il mister e la società che in estate hanno deciso di puntare fortemente su di lui. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Hakan Calhanoglu