FOTO – Calhanoglu, scambio di maglia negli spogliatoi dopo Atalanta-Inter

Calhanoglu ha scambiato la maglia con Demiral negli spogliatoi dopo il pareggio tra Atalanta e Inter. Il centrocampista turco ha condiviso il momento sui propri social.

TURCHIA – L’Inter non è andata oltre lo 0-0 sul difficile campo dell’Atalanta e torna a Milano con un punto, dopo le otto vittorie di fila e il successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Dopo il fischio finale dell’arbitro, Hakan Calhanoglu ha incontrato negli spogliatoi il suo compagno di nazionale Merih Demiral e, sui propri social, ha immortalato lo scambio di maglie con quello che per una sera è stato suo avversario in campo, in un match combattuto ma sempre corretto che si è chiuso con un giusto pareggio (vedi articolo). Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu