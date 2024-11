FOTO − Calhanoglu ritorna? Indizio social. Che taglio alla gamba!

L’Inter spera di recuperare il prima possibile Hakan Calhanoglu, out dalla partita contro la Roma quando uscì dopo appena tredici minuti di partita. Spunta il suo indizio social.

INDIZIO SOCIAL – L’Inter aspetta il rientro di Calhanoglu. Il regista turco, infortunatosi durante la partita del 20 ottobre contro la Roma all’Olimpico, si prepara al suo ritorno in campo. E potrebbe già farlo nella partita di domenica contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il turco ha anche pubblicato sul proprio account Instagram una storia, dove specifica “Primo allenamento fatto“. Ma oltre alla frase si nota anche un vistosissimo taglio alla gamba del regista dell’Inter. Da capire se tale taglio sia stato fatto in allenamento o durante l’ultima partita contro la Roma.

Calhanoglu e il rientro per Inter-Venezia: cresce l’attesa

RECUPERO – L’Inter potrebbe riabbracciare in campo Calhanoglu già domenica sera. Inzaghi potrebbe però non rischiarlo dal primo minuto, ma tenerlo in panchina e magari dargli minuti nella ripresa. Infatti, dopo il match contro i lagunari l’Inter sarà impegnata da due test molto probanti e difficili contro Arsenal in Champions League e Napoli nuovamente in campionato. Calhanoglu sarà fondamentale in queste due partite, d’altronde si parla di uno dei centrocampisti più forti al mondo.