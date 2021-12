FOTO – Calhanoglu si rilassa dopo Inter-Torino: «Ora possiamo riposarci!»

Calhanoglu ha offerto una buona prova nella vittoria dell’Inter sul Torino a San Siro. Il centrocampista nerazzurro, attraverso i propri social, invita tutti a un meritato periodo di riposo.

NATALE IN VETTA – Stavolta non ha trovato il gol o l’assist, ma la prestazione di Hakan Calhanoglu rimane ampiamente sufficiente anche contro il Torino di Ivan Juric (vedi articolo). L’Inter ha piegato la resistenza dei granata con un gol di Denzel Dumfries nel primo tempo ed è uscita da San Siro con i tre punti in tasca. Una vittoria che permette alla squadra di Simone Inzaghi di chiudere il girone d’andata nel modo migliore: “Ora possiamo riposarci e goderci questi giorni di vacanza”. Questo il commento del centrocampista turco sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una foto del match. L’unico neo della serata è l’ammonizione che gli impedirà di giocare contro il Bologna al rientro dopo la sosta (vedi articolo). Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu