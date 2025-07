FOTO – Calhanoglu reintegrato? Intanto, si allena con un ex Inter

Calhanoglu, a meno di altri scenari e sorprese, dovrebbe rimanere all’Inter. Il Galatasaray si è tirato indietro e quindi il turco il prossimo 26 luglio sarà in ritiro ad Appiano Gentile. Intanto, si sta allenando con un ex compagno.

SETTIMANE TOSTE – Calhanoglu protagonista fuori dal campo e sul mercato durante queste settimane. Il regista turco, che non gioca una partita dalla disfatta di Monaco del 31 maggio in finale di Champions League, si trova tuttora in vacanza dove si sta allenando per riprendersi dall’infortunio al polpaccio. Il numero 20, dopo settimane turbolente e voci insistenti di un suo trasferimento al Galatasaray, dovrebbe rimanere all’Inter. Ieri, infatti, l’incontro chiarificatore tra il vicepresidente dei turchi e l’Inter, dove il Gala ha comunicato alla società nerazzurra che non ci sono le condizioni per trattare il giocatore. L’Inter parte da una basse di 30 milioni di euro per cederlo, mentre i giallorossi di Istanbul offrono meno di 15 milioni. Ergo: a fine mese, il 26 luglio, giorno del ritiro dell’Inter, Calha sarà a disposizione di Cristian Chivu ad Appiano Gentile. Intanto, si sta allenando. E lo sta facendo assieme ad un fresco ex Beneamata come Marko Arnautovic. Questa la storia Instagram che li ritrae insieme con il coach individuale Mesut Temel: