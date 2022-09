FOTO – Calhanoglu, recupero in allenamento. L’Inter: «Caricamento…»

Prosegue il recupero di Hakan Calhanoglu verso il recupero. Anche questa mattina lavoro differenziato per il centrocampista ad Appiano Gentile.

IN ALLENAMENTO – Hakan Calhanoglu anche questa mattina ad Appiano Gentile per proseguire il lavoro di recupero dopo l’infortunio. Il centrocampista turco vuole provare ad essere a disposizione di Simone Inzaghi già per la sfida contro la Roma alla ripresa del campionato. L’Inter dal suo account Instagram ha pubblicato alcune foto di Calhanoglu in allenamento con una breve descrizione: «Caricamento…».

Di seguito la foto pubblicata su Instagram dall’account ufficiale dell’Inter.