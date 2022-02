FOTO − Calhanoglu: «Non era il risultato che volevamo. Noi reagiremo!»

Calhanoglu, all’indomani della sconfitta nel Derby Inter-Milan, non si vuole dare per vinto e con determinazione ha voluto chiamare alla carica i suoi compagni. Il turco si è espresso sul proprio profilo Instagram

REAZIONE − L’Inter ieri ha perso il Derby contro il Milan 2 a 1. Dopo 70′ enormi, la squadra di Inzaghi si è fatta rimontare dalla doppietta di Oliver Giroud. Hakan Calhanoglu, protagonista del match con un assist, non vuole sentire alibi. Su Instagram è apparso molto determinato pubblicando il seguente post: «Non era il risultato che volevamo, ma siamo ancora primi in classifica e restiamo concentrati sul nostro obiettivo. Le grandi squadre si vedono in questi momenti e noi reagiremo! Forza Inter».