FOTO – Calhanoglu in sede Inter, primi scatti in nerazzurro

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter (leggi il comunicato). Il centrocampista classe 1994 arriva a parametro 0 dal Milan dopo 4 stagioni con la maglia rossonera. Oggi le visite mediche e la firma

PRIME FOTO – Hakan Calhanoglu, dopo le visite mediche, è stato in sede all’Inter. Per il centrocampista turco è stato il momento delle firme sul contratto e delle prime foto in particolare nella sala trofei con lo scudetto 2020/2021 appena conquistato dal club nerazzurro. Eccole nel post pubblicato sull’account Twitter.