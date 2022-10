FOTO – Calhanoglu esulta per qualificazione agli ottavi: «The Champions!»

Hakan Calhanoglu, attraverso una foto pubblicata su Instagram, esprime tutta la sua soddisfazione per la qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League

SODDISFAZIONE – Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti in campo in Inter-Viktoria Plzen. Il centrocampista nerazzurro, attraverso un post pubblicato su Instagram, esprime soddisfazione per la vittoria sulla squadra ceca, che ha assicurato alla squadra di Inzaghi la qualificazione al turno successivo della Champions League. Il centrocampista, a corredo del post, scrive «The Champiooons!», quasi ad omaggiare l’urlo di San Siro. Di seguito il post del numero 20 dell’Inter.

Fonte: Instagram – Calhanoglu