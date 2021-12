FOTO – Calhanoglu, è lui il migliore in campo di Inter-Cagliari

L’Inter ha postato ieri i 4 candidati al Man of the Match della partita vinta 4-0 contro il Cagliari domenica sera. I nomi erano: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Alexis Sanchez. La società nerazzurra ha chiesto ai propri tifosi di votare ed ecco il risultato.

SUPER – Il vincitore di questo speciale sondaggio è stato Calhanoglu. Il turco, contro il Cagliari, ha infatti messo in campo una prestazione di quantità e tanta, tantissima qualità oltre che un super gol segnato dalla distanza con il pallone infilatosi nel sette alla sinistra di Cragno. Per superare il portiere del Cagliari serviva una perla come questa visti i tanti miracoli e con questo gol, Calha, sale a 6 reti in campionato.

E voi? Chi avevate votato?