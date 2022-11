FOTO – Calhanoglu, dopo la vittoria dell’Inter rivela: «Ecco la mia motivazione»

Anche oggi Calhanoglu ha diretto il centrocampo dell’Inter. Al termine della sfida vinta contro l’Atalanta, il centrocampista nerazzurro ha pubblicato un dolce scatto sui propri profili social. Nel post condiviso, il calciatore turco rivela qual è la motivazione che lo spinge a dare il massimo in ogni partita.

MOTIVAZIONE – Hakan Calhanoglu (vedi focus) continua ad eseguire efficacemente il ruolo di regista nell’Inter. L’ottima alternativa nel settore individuata da Simone Inzaghi, in seguito all’infortunio di Marcelo Brozovic, continua nonostante il rientro a disposizione del centrocampista croato. Quest’ultimo, infatti, dopo il lungo stop non aveva abbastanza minutaggio nelle gambe. Per questo anche nell’ultima sfida contro l’Atalanta, prima della sosta per il Mondiale, la scelta dal primo minuto è ricaduta su Calhanoglu. Il numero 20 nerazzurro, poi, è uscito nel secondo tempo del match di Serie A per lasciare spazio al suo compagno. Al termine di Atalanta-Inter, il centrocampista turco ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram.

Alla foto condivisa sui social Calhanoglu aggiunge: «La mia motivazione». Sono i suoi due piccoli figli che spingono il calciatore dell’Inter a dare sempre il massimo in ogni partita.