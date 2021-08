FOTO – Calhanoglu dopo l’Inter riabbraccia la Turchia: «Di nuovo insieme!»

Calhanoglu riabbraccia la propria Nazionale dopo l’eliminazione nella fase a gironi di EURO 2020. Su Instagram, il centrocampista turco si è detto felice di tornare a difenderne i colori.

NATIONAL TEAM – Hakan Calhanoglu non ha vissuto un Europeo entusiasmante. La Turchia, inserita nel girone dell’Italia di Roberto Mancini, ha infatti inanellato tre sconfitte che l’hanno condannata alla prematura eliminazione. Ora il centrocampista turco torna ad indossare la maglia della propria Nazionale per provare a riscattarsi, continuando sulla scia del buon inizio di stagione con l’Inter: “Di nuovo insieme. Tornato in Nazionale”. La Turchia è attesa da tre gare di Qualificazioni Mondiali: Montenegro, Gibilterra e Olanda. Il numero 20 nerazzurro è pronto a dare tutto in Nazionale per poi tornare a disposizione di Simone Inzaghi e riprendere da dove aveva lasciato in nerazzurro. Di seguito il post dal suo account Instagram.

