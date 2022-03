FOTO – Calhanoglu da capitano: «Turchia, nuova pagina. Andrà bene»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Juventus di domenica. Per tenere aperto il sogno scudetto serve inevitabilmente la vittoria. Inzaghi attende il rientro dei vari nazionali tra cui anche Hakan Calhanoglu. Il turco, sui social, parla da capitano.

SUPPORTO – Questa pausa delle nazionali non è andata come Turchia e Italia si aspettavano. Entrambe non giocheranno a Qatar2022 il mondiale e ieri si sono affrontate in un match vinto dagli azzurri 2-3. In campo, con la fascia da capitano, c’era Hakan Calhanoglu che poco fa, sui social, ha parlato da vero capitano.

Il centrocampista dell’Inter ieri ha giocato con la fascia al braccio e, sui social, ha parlato da capitano vero. «Stiamo aprendo una nuova pagina e riteniamo che andrà tutto bene. Con il vostro supporto vivremo giorni migliori seguendo questa strada». Un bel messaggio dopo che la Turchia ha fallito l’approdo a Qatar2022. Sempre più leader il numero 20 dell’Inter.