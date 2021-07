FOTO – Calhanoglu è carico e si ‘infiamma’ per l’Inter ad Appiano Gentile

L’avventura di Calhanoglu con l’Inter è ufficialmente iniziata. Il turco si è unito infatti nelle ultime ore al ritiro nerazzurro di Appiano Gentile mettendosi a disposizione di mister Inzaghi. Il giocatore è carico e lo fa notare sui propri canali social mandando messaggi incitanti ai tifosi.

IL FUOCO TURCO – Una semplice foto che ritrae Hakan Calhanoglu ad Appiano Gentile intento a calciare il nuovo pallone della Serie A con didascalia “Mood” con l’aggiunta dell’emoticon del fuoco. Non servono parole al centrocampista ex Milan per mandare chiari segnali sul suo umore e sul suo stato di forma. Il turco è carico per la nuova avventura con l’Inter e vuole ripagare la fiducia datagli dalla società e da Simone Inzaghi, che lo ha definito il suo nuovo Luis Alberto (vedi articolo). Calhanoglu è pronto a diventare protagonista assoluto dei nerazzurri e lo fa capire già dai suoi canali social. Si preannunciano fuoco e fiamme in campo per lui?