FOTO – Calhanoglu carico e concentrato in vista di Juventus-Inter

Hakan Calhanoglu sarà uno dei protagonisti di Juventus-Inter. Il centrocampista, attraverso il suo account di Instagram, si mostra concentrato verso la finale di Coppa Italia

FOCUS – Hakan Calhanoglu è certamente una delle note più liete della stagione dell’Inter. L’ex Milan, infatti, non ha fatto rimpiangere Eriksen, fornendo prestazioni di altissimo livello e siglando ben 7 gol ed 11 assist in Serie A. Il centrocampista però, come dimostrato dall’ultima foto pubblicata su Instagram, al momento è concentrato solo su un obiettivo: la finale di Coppa Italia fra Juventus ed Inter in programma domani sera alle 21. Di seguito il suo post



Fonte: Account Instagram Calhanoglu