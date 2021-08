FOTO – Calhanoglu carichissimo in vista di Inter-Genoa: «Pronto!»

Calhanoglu è pronto a fare il suo esordio con la maglia dell’Inter contro il Genoa. Su Instagram, il centrocampista turco dimostra di non vedere l’ora di scendere in campo con la sua nuova maglia nerazzurra.

CI SIAMO! – Domani alle ore 18:30, l’Inter affronterà il Genoa a San Siro, dando il via alla nuova stagione (vedi articolo). Oltre a Edin Dzeko, farà il suo debutto con la maglia nerazzurra anche Hakan Calhanoglu, arrivato questa estate a parametro zero dopo l’addio al Milan. Il centrocampista è impaziente e non vede l’ora di mostrare le proprie qualità al suo nuovo pubblico, che potrà finalmente tornare a riempire i seggiolini del “Giuseppe Meazza“. Su Instagram, Calhanoglu ha lanciato un messaggio semplice ma piuttosto chiaro: “Pronto”. Una sola parola, accompagnata da due sue foto dell’allenamento odierno, ad indicare che la squadra è sul pezzo e domani cercherà di dimostrarlo sul campo, sotto gli occhi di Simone Inzaghi. Di seguito il post dall’account ufficiale di Calhanoglu.

