FOTO – Calhanoglu, allenamento con Lukaku: «Sorridere e lavorare duro!»

Calhanoglu ha iniziato la sua storia all’Inter nel migliore dei modi, in allenamento e nelle prime uscite amichevoli dei nerazzurri. Su Instagram, il centrocampista ha postato una foto da Appiano Gentile in compagnia di Lukaku, sempre più in orbita Chelsea (vedi articolo).

LAVORO E SORRISI – Hakan Calhanoglu si sta prendendo l’Inter allenamento dopo allenamento, svolgendo un ottimo ritiro agli ordini di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco è particolarmente attivo anche sui social, a dimostrazione del grande entusiasmo con cui ha iniziato questa sua avventura in nerazzurro. Su Instagram, il numero 20 dell’Inter ha postato una foto degli allenamenti odierni con le parole: “Continuate a sorridere e a lavorare duro”. Di fianco a lui anche il giocatore più discusso del momento: Romelu Lukaku. I due compagni appaiono sorridenti e felici dopo il duro allenamento ad Appiano Gentile. Di seguito il post dall’account Instagram di Calhanoglu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)