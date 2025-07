FOTO – Calhanoglu, oltre al mercato allenamenti per l’infortunio!

Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu si rincorrono e sono incessanti, ma il giocatore sembra non pensarci in questo momento in vacanza. Una foto su Instagram racconta perfettamente il suo problema.

INFORTUNIO – Nella notte di Monaco di Baviera Hakan Calhanoglu è uscito prima dal campo per un presunto infortunio muscolare. Sarebbe stato il quinto della stagione, in quel caso è stato Kristjan Asllani ad entrare in campo sul risultato di 3-0 per il Psg. Dal 31 maggio il turco non ha più giocato, si è presentato negli Stati Uniti per il Mondiale per Club ma è andato via prima a causa del problema al polpaccio. In accordo con la società è ripartito verso la Turchia dove tra l’altro ha presenziato un matrimonio.

Calhanoglu, aria di addio e lavoro per l’infortunio

CASO – Dal suo ritorno in patria sono iniziate le voci sull’addio verso il Galatasaray. Le foto con il parrucchiere, le storie social del padre e la risposta tramite post su Instagram alle parole di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense. I rapporti si sono logorati e sembra difficile pensare ad una permanenza per la prossima stagione. Intanto, in vacanza, il giocatore lavora sul suo recupero dall’ennesimo infortunio di questa lunga e logorante annata.

Le fasce muscolari sono la prova dei problemi fisici di Calhanoglu.