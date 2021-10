FOTO – Calhanoglu, abbraccio con Dumfries in allenamento: «Fratello!»

Calhanoglu si mostra di ottimo umore ad Appiano Gentile. Il centrocampista dell’Inter, sul proprio account Instagram, ha postato una simpatica foto con Dumfries e Sensi.

SPOGLIATOIO SERENO – Hakan Calhanoglu non sta brillando in campo in questo avvio di stagione con l’Inter. Qualche sprazzo di qualità, ma ancora troppo poco per un calciatore con il suo talento. Questi primi mesi complicati non gli stanno però togliendo il sorriso, come dimostra il suo ultimo post su Instagram. La foto immortala un abbraccio tra il centrocampista turco e l’esterno olandese Denzel Dumfries, in un trionfo di sorrisi e serenità: “Fratello”. È presente anche Stefano Sensi che ride insieme ai due compagni. Clima disteso ad Appiano Gentile in vista del match di Serie A contro la Juventus. Grande occasione per Calhanoglu, che si candida per un posto da titolare contro i bianconeri (vedi articolo). Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhaloglu