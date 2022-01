FOTO − Caicedo, primo allenamento con la maglia dell’Inter: testa al Derby

Dopo l’annuncio ufficiale e le prime dichiarazioni da interista, Felipe Caicedo si è messo subito al lavoro con l’Inter per preparare al meglio il ritorno in campo. Il nuovo numero 88 nerazzurro proiettato già in ottica Derby di Milano

💪 | ALLENAMENTO Prima sessione di allenamento ad Appiano per il neo acquisto @FelipaoCaicedo ⚫🔵 pic.twitter.com/EckfLZqNbE — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 29, 2022

Corsa e partitella per l’attaccante ecuadoregno arrivato in prestito dal Genoa.