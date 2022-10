FOTO − Buon compleanno Ince. Gli auguri dell’Inter: «Come on Paul»

Buon compleanno a Paul Ince, l’ex centrocampista inglese che ha giocato all’Inter dal 1995 al 1997. Il grintoso centrocampista spegne oggi 55 candeline

TANTI AUGURI − Due anni intensi per Ince con la maglia meneghina prima sotto la guida di Ottavio Bianchi e poi sotto quella del connazionale Roy Hodgson. Arrivato a Milano dal Manchester United per 13,5 miliardi di lire, il centrocampista ha messo a referto in nerazzurro complessivamente 73 presenze, condite da 13 gol e tre assist. Nessun trofeo per lui in bacheca con la Beneamata. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.

