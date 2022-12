FOTO − Buon compleanno ad Almeyda, l’Inter fa gli auguri all’argentino

Buon compleanno a Mathias Almeyda, che oggi ha spento 49 candeline. L’ex centrocampista dell’Inter oggi allena in Grecia l’AEK Atene

AUGURI − Una buona parte della carriera in Italia per Almeyda. L’ex nazionale argentino, dopo aver vestito per anni le maglie di Parma e Lazio, nel 2002 si trasferì all’Inter. In nerazzurro rimase fino al 2004 per poi passare al Brescia. Ventisette le presenze complessive con zero gol e assist. Buon compleanno da tutta la redazione di Inter-News e dallo stesso club nerazzurro che lo ha celebrato con una storia su Instagram.

Oggi allena in Grecia, l’AEK Atene.