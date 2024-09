FOTO – Buchanan sfrutta la sosta: la novità dall’allenamento

Buchanan è una delle sorprese della settimana, nonostante il suo rientro in campo non sia ancora vicinissimo, per la presenza in lista UEFA. E l’Inter ha voluto celebrare il recupero che procede.

VICINO AL RIENTRO – Tajon Buchanan spera di poter rientrare in campo quanto prima, dopo il grave infortunio di poco più di due mesi fa con il Canada mentre era impegnato in Copa América. Il laterale sta cercando di recuperare e di farlo prima della fine del 2024. Motivo per cui, alla fine, Simone Inzaghi lo ha inserito in lista UEFA per la fase campionato di Champions League. Preferendolo sia a Joaquin Correa sia a Tomas Palacios.

L’Inter celebra Buchanan in attesa del ritorno

LA PRESENZA – “Guardate chi c’è”, è il post su Twitter dell’Inter con una foto di Buchanan. Che ha fatto oggi l’allenamento con la squadra, approfittando della sosta per le nazionali e degli undici assenti. Non è ancora il momento per vederlo in campo, visto che manca un bel po’, ma è un segnale interessante. Possibile ci vogliano un paio di mesi prima della convocazione, ma il segnale che sia in lista UEFA (visto che da quest’anno si gioca anche a gennaio) è confortante per rivedere presto Buchanan.