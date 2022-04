FOTO – Brozovic ‘vede’ Juventus-Inter: l’annuncio assieme al… pallone!

Brozovic è sempre più vicino a tornare in campo per Juventus-Inter di domenica sera. Il croato oggi ha fatto gran parte dell’allenamento in gruppo (vedi articolo) e ha appena postato una foto che lo ritrae ad Appiano Gentile col pallone.

NO WORDS – L’ultimo post di Marcelo Brozovic non contiene parole, ma tre emoji che fanno capire come il croato si senta pronto per Juventus-Inter. Il centrocampista, fuori dall’8 marzo in Champions League contro il Liverpool, ha fatto oggi quasi tutto l’allenamento in gruppo, saltando solo la parte finale per precauzione. Aumentano le possibilità di vederlo titolare all’Allianz Stadium domenica sera nel derby d’Italia, un recupero fondamentale per Simone Inzaghi.

Questo il post di Brozovic dal suo account ufficiale Instagram.