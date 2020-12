FOTO – Brozovic torna al centro dell’Inter e si congratula coi compagni

Marcelo Brozovic torna in campo dal 1′ con l’Inter, ed esce vittorioso dal Borussia Park. Contro il Borussia Monchengladbach, il croato serve anche l’assist a Romelu Lukaku per il primo gol del belga. Ecco la sua esultanza a fine gara.

RITORNO – Marcelo Brozovic torna di nuovo a giocare con l’Inter, e dal primo minuto. La sua titolarità contro il Borussia Monchengladbach ridisegna il centrocampo nerazzurro, ricostituendo la linea centrale che ad agosto è arrivata in finale di Europa League. Una prova di quantità e qualità per il croato, che serve anche un assist a Romelu Lukaku (gol dell’1-2). A fine partita, il numero 77 si congratula con tutti i compagni per i tre punti.