FOTO – Brozovic taglia un traguardo importante in A. La Lega lo omaggia

L’Inter ha vinto 3-1 in rimonta al Bentegodi contro il Verona. Marcelo Brozovic non ha brillato come fatto contro il Genoa all’esordio ma il centrocampista croato è il faro dei nerazzurri e lo dimostrano le 200 presenze raggiunte in Serie A. La Lega lo ha omaggiato poco fa sui propri canali social.

STATISTICA BOMBA – L’Inter ha vinto 3-1 contro il Verona nel segno di Joaquin Correa nella seconda giornata di Serie A. In campo dal primo minuto c’era Brozovic, vero faro della squadra di Simone Inzaghi. Il croato era ben marcato da Ilic che lo ha pure scippato del pallone in occasione del primo gol e la marcatura asfissiante ne hanno condizionato la gara. Brozovic non ha inciso ma ha tagliato un traguardo notevole da quando è arrivato all’Inter: quello delle 200 presenze in Serie A. La Lega lo ha omaggiato con un post sui propri social con la didascalia: “Statistica-bomba per Brozovic: 200 partite in Serie A. EPIC”. Il giocatore croato non ha solo lasciato il segno con il suo carattere all’Inter, ma anche in tutta la Serie A.