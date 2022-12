FOTO – Brozovic subito in campo al rientro: il saluto dell’Inter

Per Brozovic oggi subito primo allenamento, al rientro anticipato dopo i Mondiali. Il centrocampista ha già smaltito il problema fisico accusato con la Croazia (vedi articolo) e l’Inter lo riaccoglie.

DI RITORNO – Primo allenamento per Marcelo Brozovic dopo i Mondiali. Il numero 77 stamattina è di nuovo tornato agli ordini di Simone Inzaghi, dopo un mese e mezzo “prestato” alla Croazia. Un recupero fondamentale (e anticipato) in vista di Inter-Napoli di mercoledì 4 gennaio. Avrà una settimana per essere pronto alla ripresa della Serie A.

“Ciao, @brozocrypto”, il messaggio dell’Inter sul suo account ufficiale Twitter per salutare Brozovic, assieme a una foto del centrocampista dalla seduta di stamattina ad Appiano Gentile.