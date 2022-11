FOTO – Brozovic si prepara a rientrare: Juventus-Inter è il primo passo!

Brozovic ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Inzaghi per Juventus-Inter (vedi articolo). Il centrocampista nerazzurro partirà quasi sicuramente dalla panchina ma il suo ritorno è una buona notizia fino alla sosta per i Mondiali. Il croato intanto su Instagram scalda i motori

Marcelo Brozovic dopo una lunghissima assenza torna a disposizione di Simone Inzaghi per Juventus-Inter, big match della tredicesima giornata di Serie A e fondamentale in termini di classifica e trend da invertire (vedi focus). Il croato, con il Mondiale alle porte, sarà convocato per la trasferta di Torino ma molto probabilmente partirà dalla panchina. Intanto su Instagram non sta nella pelle e con un cuore nero e uno azzurro comunica a modo suo la grande voglia di tornare in campo. I tifosi non vedono l’ora.

Brozovic sta meglio, l’Inter ha una freccia in più al suo arco.